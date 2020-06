Indagini dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo

I carabinieri hanno arrestato Maurizio Ruggieri, 28 anni, palermitano accusato di tentato omicidio. Secondo i militari sarebbe stato lui ad accoltellare ieri in via Evangelista Di Blasi, a Palermo Soufiane Saghir, 23 anni, anche lui palermitano di genitori marocchini.

Ruggieri nel corso di una lite avrebbe colpito tre volte Saghir con un coltello di 30 centimetri. Uno avrebbe lesionato il polmone. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. Nonostante le ferite non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Soufiane Saghir a maggio dello scorso anno era finito in manette nell’operazione Over, uno dei tanti capitoli dell’inchiesta sui cosiddetti spaccaossa, le bande specializzate nelle truffe alle assicurazioni protagoniste di una lunga galleria di orrori.

Ma in questo caso, secondo i militari l’inchiesta e la truffa alle assicurazioni non avrebbe alcun ruolo nella rissa. Ruggieri è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.