Perquisizione dei militari della compagnia dii San Lorenzo

Le indagini sul tentato omicidio a Passo di Rigano a Palermo. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno arrestato Maurizio Ruggieri di 28 anni palermitano, hanno effettuato una serie perquisizioni e controlli.

Nel corso delle operazioni, durante una perquisizione nel quartiere Zen a casa del fratello dell’aggressore, i militari hanno trovato, tre piante di marijuana dell’altezza di oltre 50 centimetri e del fertilizzante per le stesse.

S.R. 34 anni, volto noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di produzione di sostanze stupefacenti; la droga è stata portata al laboratorio del reparto operativo per le analisi rituali.