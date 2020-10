Arriva la mobilità in deroga per i lavoratori dell’indotto ex Fiat di Termini Imerese e per Gela. Lo annunciano i deputati nazionali Pd e 5 stelle a cominciare da Carmelo Miceli “Dopo anni di battaglie ci siamo riusciti! – gongola Miceli – Nel maxi-emendamento al Senato al decreto Agosto è stata finalmente inserita la norma per l’accesso alla mobilita’ in deroga ai lavoratori delle aree di crisi complessa delle cinque Regioni a statuto speciale”.

“E lasciatemi dire – aggiunge l’ex segretario locale del Pd – che sono molto orgoglioso di potervi comunicare che tra i lavoratori che beneficeranno dell’estensione della tutela fino al 31 dicembre ci saranno anche i 124 lavoratori di Termini Imerese che avevano cessato di percepire la Naspi, la nuova indennita’ di disoccupazione, prima del 31 agosto 2020. Un grandissimo risultato per il quale sento il dovere di ringraziare il Governo, il Ministro Gualtieri ma anche la Segretaria nazionale del Partito Democratico che ha deciso di sostenerci in questa battaglia di giustizia.

Adesso che abbiamo dato una boccata di ossigeno ai lavoratori e alle loro famiglie, comincia una nuova sfida: costruire il futuro allo stabilimento ex Blutec e rilanciare l’intera area industriale di Termini Imerese”.

A confermare ulteriormente il risultato è anche la pentastellate Campagna “Fino al 31 dicembre sarà erogata la mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi complessa delle Regione siciliana – sostiene la senatrice del Movimento 5 Stelle Antonella Campagna, che ha presentato un emendamento al dl Agosto, approvato dalla commissione Bilancio e poi confluito nel maxiemendamento del governo. “L’emendamento – afferma – prevede la possibilità di concedere il sostegno economico, fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato di percepire la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, nel 2020”. “Si trattava di un atto dovuto e necessario, che, ad esempio in Sicilia, consente di assicurare, attraverso la mobilità in deroga, un paracadute sociale ai lavoratori dell’indotto ex Fiat di Termini Imerese, così come a quelli dell’area industriale di Gela”.

Il provvedimento arriva all’indomani dell’elezione del nuovo sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, prima espressione dell’alleanza 5 stelle – Pd nel territorio