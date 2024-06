La sua vita dedicata tra il mare e il lavoro

La città di Termini Imerese è in lutto per la scomparsa di Mario Purpura, 74 anni, ex dipendente della Fiat. Un uomo che ha vissuto una vita intensa, divisa tra la passione per il mare e la dedizione al lavoro. Mario, ha iniziato la sua carriera imbarcandosi sulle grandi navi mercantili, solcando gli oceani e toccando i porti più importanti del mondo. Ha navigato fino al 1977, per poi approdare al lavoro della Fiat, dove ha continuato a dare il suo contributo con la stessa dedizione e professionalità.

Ma il mare è sempre rimasto nel suo cuore. Nel tempo libero, si dedicava alla sua grande passione: la pesca. Le piccole imbarcazioni locali erano il suo regno, dove trovava la pace e la serenità che solo il mare sa dare.

Il forte legame con la famiglia

Oltre al lavoro e al mare, la famiglia è sempre stata al centro della sua vita. La moglie, i figli, erano il bene più prezioso. Mario Purpura ha dedicato la sua vita a loro, con amore e affetto incondizionati.

L’ultimo saluto

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Il funerale si svolgerà lunedì 3 giugno, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio. La famiglia, profondamente grata per la vicinanza e il supporto ricevuto in questi giorni di dolore, ringrazia tutti coloro che hanno condiviso messaggi di cordoglio.

Like this: Like Loading...