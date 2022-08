Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, sbarca su Tik Tok, il social più in voga tra i giovani, per la sua nuova campagna di iscrizioni al primo Master in Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso dall’azienda insieme alle Università di Cagliari, Palermo e Salerno.

Il master, in partenza il 14 novembre, consentirà di formare esperti della transizione energetica e permetterà al termine del percorso di assumere i giovani iscritti nelle sedi territoriali Terna.

La scelta di Tik Tok non è casuale. TikTok è un social inclusivo, presidiato da tantissimi giovani tra i 18 e i 24 anni, un bacino di utenti perfettamente in linea con il target del master universitario.

L’obiettivo è quello di parlare alla Generazione Z e attrarre le menti più brillanti, al servizio del complesso processo di transizione verso le energie rinnovabili, grazie al polo formativo d’eccellenza del Tyrrhenian Lab.

Per questo, il team capitanato da Stefano Donnarumma ha deciso di approdare per la prima volta sul social media più frequentato dai ragazzi, nativi digitali, interessati alle tematiche della sostenibilità ambientale e della transizione energetica.

Qui i giovani si intrattengono, si informano e formano sempre più spesso le proprie opinioni.

Tre tiktoker d’eccezione per la campagna di recruiting di Terna

Per la campagna di “Talent Attraction” promossa da Terna sono stati scelti due temi “Are you nerd?” e “Fuga di cervelli”, due questioni cruciali che interessano particolarmente i giovani, dotati di una spiccata sensibilità ambientale, della voglia di incidere sulla realtà, di costruire il proprio futuro lavorativo, ma anche animati da un profondo orgoglio “nerd”, come spesso accade agli studenti di percorsi STEM (Science, Technologies, Engineering and Mathematics).

I video della campagna sono stati realizzati da tre tiktoker particolarmente seguiti sui temi della sostenibilità e della formazione: Andrea Borello, alias “il politoker” (andreaborello_), Francesco Centemeri, studente in ingegneria (frartenzo) ed Elisa Negrisolo, neoingegnere e influencer (elisavittoria).

Gli short video dal titolo “Are you nerd?” sono incentrati sull’orgoglio tecnologico e sulla crescente consapevolezza che la passione per le nuove tecnologie è diventata uno strumento imprescindibile per il successo.

Nella complessità del presente e con l’attuale sfida energetica, le competenze distintive di uno studente STEM sono, e saranno, fondamentali per la tutela del pianeta. Nella generazione Z, quindi, ‘nerd’ non è più sinonimo di ‘solitario’ ma è parte attiva di una comunità di giovani innovatori con una spiccata vocazione per l’ambiente.

I video di “Fuga di cervelli” partono invece dal pregiudizio per cui un giovane italiano, che voglia mettere a frutto le proprie competenze e trovare un lavoro all’altezza delle proprie aspettative, sia costretto ad andare all’estero perché in Italia non c’è una sufficiente consapevolezza sui temi ambientali e sulla necessità di impegnarsi nella transizione energetica per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Il protagonista prepara le valige per partire, ma poi viene a conoscenza di un innovativo master, grazie al quale può rafforzare le proprie competenze scientifiche restando nella propria terra, grazie a un’azienda che crede e investe nel futuro del Paese e dei suoi giovani.

Entro il 2025 saranno formati più di 150 giovani

Il talento è, dunque, al centro dell’ambizioso progetto del Tyrrhenian Lab, per il quale Terna investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni, creando un centro di formazione di eccellenza, distribuito nelle sedi di Cagliari, Salerno e Palermo, dove approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà le tre città, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l’integrazione dei flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili.

La società selezionerà e formerà, tra l’autunno del 2022 e il 2025, più di 150 giovani di elevata professionalità, ai quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica. Gli studenti, una volta completati i 12 mesi di master, potranno essere inseriti nelle sedi territoriali Terna delle tre città.

Terna è presente su tutti i principali canali social come Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, nonché sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Spreaker, con “Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere”, il podcast in nove puntate, per raccontare proprio il progetto del Tyrrhenian Lab agli appassionati dei temi dell’energia.