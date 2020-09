Sarà visitabile fino alle 21

Resterà aperta fino a sera, venerdì 25 settembre, “Terracqueo”, la grande mostra sul Mediterraneo attualmente allestita a Palazzo Real, nelle Sale Duca di Montalto.

Terracqueo, che nella prima settimana di apertura ha già riscosso successo di pubblico, è l’emozionante narrazione, attraverso 324 reperti e 8 sezioni, di un immenso patrimonio archeologico che racconta dell’incontro e dello scontro tra popoli che hanno solcato il Mediterraneo e abitato le sue terre. Dalla geologia ai miti mediterranei, dalla colonizzazione greca ai fenici, dal commercio alla globalizzazione dei giorni nostri.

Non una mera esposizione ma un racconto, creato dalla Fondazione Federico II e dal Comitato scientifico multidisciplinare costituito per l’occasione, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali e il Centro Regionale per il Restauro e con la sinergia tra enti museali e istituzionali siciliani e nazionali come la speciale collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un prezioso e proficuo supporto, poi, anche dai Musei Capitolini dal Museo Etrusco di Volterra, dalla Soprintendenza del Mare, dal Museo Archeologico Salinas, dal Parco Archeologico Museo Lilibeo, dal Museo Pepoli, dal Museo Archeologico Paolo Orsi e dal Museo “G.G. Gemmellaro”.

Sarà visitabile fino alle 21 (ultimo ingresso). È possibile acquistare il biglietto on line in prevendita su www.terracqueo.it. Il servizio biglietteria di Palazzo Reale sarà comunque attivo. Dalle 16 (orario ordinario di chiusura del Complesso Monumentale) alle 21 sarà possibile visitare solo la mostra.