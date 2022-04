E’ la storia di un insegnante di Terrasini, nel palermitano

Una vita che cambia dall’oggi al domani quando si scopre di avere una malattia con estremi rischi che possono portare all’invalidità e i primi gravi sintomi. La storia è quella di Sandra Di Grazia, 47 anni di Terrasini, di professione docente e parrucchiera. Ai suoi ragazzi insegnava in un ente di formazione proprio l’arte di diventare parrucchieri, con i suoi segreti e le tecniche altamente professionali. Adesso non può farlo più. Ha scoperto recentemente di essere affetta da mielopatia, una sofferenza a carico del midollo spinale che può anche essere invalidante. Tra le cause l’intorpidimento degli arti, che nella professione che Sandra svolgeva sono essenziali.

Il Comune al suo fianco

In questi giorni il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha voluto lanciare per lei attraverso i social un appello affinchè la comunità aiuti questa concittadina: “Da poche settimane, in seguito alla comparsa di una progressiva sintomatologia alle spalle e alle braccia – afferma Maniaci -, ha scoperto di essere affetta di mielopatia spondilogena e non ha più potuto esercitare la sua professione, e vivere la propria vita con serenità. Adesso dovrà affrontare un viaggio a Milano e sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Siamo sicuri che anche questa volta la solidarietà, l’affetto e la generosità dei terrasinesi sosterranno Sandra e la sua famiglia in questo momento. Se qualcuno volesse contattare Sandra può farlo tramite la sua pagina facebook, dove troverà anche gli estremi per un eventuale sostegno economico. Forza Sandra!”.

“Ascoltate il vostro corpo”

La 47enne mostra grande coraggio attraverso i social, parla della sua disavventura apertamente e dalla sua esperienza ha voluto lanciare un appello: “Fate attenzione alla vostra vita quotidiana. I campanelli d’allarme ci sono solo che noi siamo abituati a vivere una vita frenetica e ci sentiamo forti. In realtà il nostro corpo parla con noi e non abbiamo il tempo di ascoltarlo”.

La malattia

L’artrosi cervicale non è sempre benigna, può causare dolore al collo e alle braccia, formicolii, ma soprattutto può essere causa di una malattia molto insidiosa ed invalidante, per l’appunto la mielopatia. “Le mie mani – racconta Sandra – non sono come prima e mi stanco. Io ho una mielopatia spondilogena alla cervicale. Mi chiedo perché? Perché proprio io?”.