Rotti catenacci, infissi e attrezzature sportive

Amara sorpresa oggi a Terrasini, nel Palermitano, dove si è registrata un’incursione di vandali ai danni dell’appena ristrutturato stadio comunale. La società che ha avuto dal Comune in gestione la struttura, l’Asd Renzo Lo Piccolo, ha presentato una denuncia ai carabinieri della locale stazione. Sono stati gli stessi custodi ad accorgersi nel primo pomeriggio quel che era accaduto, quando sono andati ad aprire l’impianto.

I danni

I vandali giunti allo stadio hanno rotto il catenaccio del locale dell’impianto idrico e quello del magazzino dove viene stipato il materiale. Inoltre hanno divelto la catena che legava le porte di calcio movibili che vengono usate in allenamento, le quali sono state rotte e rovesciate a terra. Altri piccoli danni hanno riguardato i fili dello stendi panni e gli infissi dello spogliatoio. “Restiamo a disposizione – si legge in una nota della società – di chi vuole fare sport, le nostre porte restano sempre aperte anche a chi non ha la possibilità economica di farlo. Prendersela con l’attrezzatura o con la struttura i cui proprietari sono i cittadini è controproducente”.

Di recente la ristrutturazione

Amarezza ulteriore perché proprio lo stadio “Salvatore Favazza” è stato inaugurato nel luglio scorso dopo un’importante intervento di ristrutturazione. Il sindaco terrasinese Giosuè Maniaci e quello Metropolitano Roberto Lagalla hanno insieme tagliato simbolicamente il nastro dopo diversi mesi di chiusura a causa dei lavori in corso. Un investimento corposo da ben 700 mila euro, di cui mezzo milione stanziati attraverso la Città metropolitana e la restante parte con fondi comunali.

La dedica della tribuna centrale

Intitolata a Renzo Lo Piccolo, figura storica dello sport terrasinese, sindaco e assessore allo sport, la tribuna centrale totalmente ristrutturata. Negli anni ’90 ha contributo alla crescita sportiva della comunità terrasinese con lo slogan che “lo sport unisce”. Lo stadio non è l’unico impianto sportivo dove ci sono stati lavori. Anche sulla piscina cantiere chiuso recentemente. Realizzati nuovi impianti, ripavimentazione della vasca e gli spazi adiacenti, nuovi servizi e spogliatoi, messa in sicurezza di tutto l’impianto e delle gradinate. Terrasini oggi gode di un centro per lo sport e la salute accessibile ai bambini e ai diversamente abili, nonché destinato a diventare punto di riferimento regionale per gli sport acquatici.