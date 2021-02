L'iniziativa

Terre a giovani agricoltori, il progetto Banca della Terra

Dodici aziende agricole selezionate

Le istanze valutate dall’assessorato regionale dell’Agricoltura

Terreno viene assegnato per vent’anni

Agricoltori potranno accedere a fondi Psr e Irfis

Terreni a giovani agricoltori, i primi selezionati del progetto Banca della Terra

Sono dodici le aziende agricole guidate da altrettanti imprenditori under41 che riceveranno in concessione i terreni della ‘Banca della Terra’ di Sicilia, prima regione per numero di giovani sotto i 35 anni titolari di imprese agricole.

La selezione delle istanze ha tenuto conto dei criteri fissati dal bando, puntando molto sul carattere innovativo e sostenibile del progetto agricolo da mettere in campo. Le idee dei neo agricoltori sono state valutate da una commissione dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e selezionate in base alla qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche). Il terreno viene assegnato per venti anni e i neo-agricoltori potranno accedere ai fondi del Psr e ricorrere all’aiuto dell’Irfis.

Progetto Banca della Terra, le caratteristiche dei progetti selezionati

Le peculiarità dei progetti selezionati: dai mandorleti alla birra artigianale passando per l’ape nera siciliana e il cane Cirneco dell’Etna. “Abbiamo offerto ai giovani la possibilità di utilizzare una parte di terreni di proprietà della Regione per farne una fonte di reddito – ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione, Nello Musumeci – E’ una iniziativa sperimentata con esito positivo in alcune parti d’Italia”. Si tratta, in questa prima tranche, di 430 ettari che ricadono in quattro province (Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa), patrimonio dei dipartimenti Agricoltura, Sviluppo rurale e delle Asp. “E’ la concreta applicazione, dopo anni, della legge approvata dall’Ars che istituiva la Banca della Terra – ha aggiunto – I terreni non avevano una schedatura completa, abbiamo chiesto all’ordine degli agronomi, al collegio dei periti agrari e agli agrotecnici di redigere una scheda, lo hanno fatto. Abbiamo ancora migliaia di ettari da assegnare e aspettiamo le schede agronomice per ogni tipo di terreno. Fra qualche mese partirà il secondo bando, altri 700 ettari di terreno. L’Irfis metterà a disposizione un prestito d’avvio d’esercizio a tassi bassi”.

Tante le specialità e le innovazioni sulle colture previste dai 12 progetti selezionati. Spiccano, per punteggio raggiunto nella graduatoria, le aziende di Simone Tumminelli a Barrafranca e di Antonio Giuseppe Buttaccio Tardio a Piazza Armerina, entrambe in provincia di Enna. All’azienda di Tumminelli vanno 12,37 ettari di terreno in cui sarà allevato e valorizzato il “Cirneco dell’Etna”, antica razza canina che recenti studi rivelano essere autoctono della zona etnea e la cui presenza in Sicilia è riconducibile a molti secoli prima della venuta di Cristo come confermato da monete e incisioni. Farà invece produzione di biomassa e allevamento di ape nera siciliana l’azienda di Antonio Giuseppe Buttaccio Tardio a cui andrà un lotto da 37 ettari a Piazza Armerina.

Il progetto prevede l’incremento dell’impianto di eucalipto esistente e un boschetto di conifere da cui ottenere biomassa da conferire alla centrale elettrica presente nell’area di Dittaino. Fra i progetti anche alcuni nell’ambito zootecnico, come quello dell’azienda di Zaira Conti Mica a Carlentini, nel Siracusano, per la valorizzazione di razze autoctone siciliane: bovine (Modicana e Cinisara), ovine (Pinzirita e Barbaresca) e caprine (Argentata dell’Etna). Di birra agricola artigianale si occuperà l’azienda “Irias Società Agricola snc” di Barrafranca, con la coltivazione di orzo da birra che verrà trasformato in malto, e in birra artigianale siciliana al 100 per cento su un lotto di 7,59 ettari.