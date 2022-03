Terremoto all’Ars. Il Parlamento regionale è paralizzato e sembra stia per arrivare la scossa politica. Le Commissioni non lavorano, le opposizioni chiedono di azzerare presidenze e composizioni e il Presidente Miccichè valuta il colpo di mano che rimetterebbe tutto in gioco

La richiesta dei capogruppo 5 stelle

“Le commissioni dell’Ars appaiono immobili, abbiamo davanti ancora 8 importanti mesi di legislatura, proviamo a dargli nuova verve, rivotando i componenti che sono praticamente gli stessi del 2017 e che per prassi avrebbero dovuto ruotare a metà percorso. Sono certo che la Sicilia non potrebbe che trarne benefici”.

Lo chiede il capogruppo del M5S all’Ars Nuccio Di Paola, che oggi, nel corso di un intervento in Aula, ha avanzato questa richiesta alla presidenza dell’Assemblea.

“Non vedo – dice Di Paola – perché dovremmo trascinarci stancamente verso le nuove elezioni in una eterna campagna elettorale destinata a mortificare i bisogni dei siciliani. Una nuova composizione di questi organi potrebbe movimentare i lavori di un Parlamento che deve essere operativo ed efficiente fino all’ultimo giorno utile. Otto mesi non sono tantissimi, ma neanche pochi e se anche una legge in più dovesse arrivare al traguardo, sarebbe sicuramente qualcosa di importante”.

Pd e opposizioni sposa la posizione 5 stelle

Una posizione, quella assunta dai 5 stelle per bocca del loro capogruppo, sposata anche dal Pd e in generale dai gruppi di opposizione che condividono un eventuale azzeramento. La prassi parlamentare prevede questa eventualità ma non certo a 8 mesi dalla fine della legislatura ed in un momento di scontro nella maggioranza.

Miccichè sta valutando di azzerare tutto davvero

Secondo fonti vicine al Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè starebbe valutando l’eventualità di azzerare davvero le Commissioni. Se da una parte le opposizioni volevano sottolineare immobilismo e tensioni dall’altro hanno offerto un’arma allo scontro interno proprio agli azzurri.

L’azzeramento silurerebbe anche tre forzisti di peso

L’azzeramento delle dieci commissioni significherebbe il tagli di dieci presidente, altrettanti vice presidenti e la ridistribuzione degli incarichi ai deputati. Di fatto si aprirebbe un’altra guerra di posizione che riguarderebbe, per il 40%, ruoli ‘pesanti’ assegnati proprio a deputati forzisti.

In particolare Forza Italia contra Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo alla Presidenza della Commissione Sanità e Tommaso Calderone che guida la sottocommissione randagismo.

L’azzeramento riguarderebbe poi le presidenze di Orazio Ragusa, leghista alle Attività produttive; Giusy Savarino di Diventerà Bellissima alla Commissione Ambiente; Luca Sammartino leghista alla Commissione Cultura; Giuseppe Compagnone , Autonomista alla Commissione Attività Europea; Elvira Amata, Fratelli d’Italia alla Commissione Statuto e l’unica presidenza dell’opposizione, quella di Claudio Fava alla Commissione Antimafia.

Un altro terremoto politico stavolta in parlamento