E’ stato un week end terribile sulle strade siciliane. Cinque morti in altrettanti incidenti in appena 48 ore. Bilancio pesantissimo che rilancia l’allarme sulle tante vittime sulla strada.

Incidente a Montevago, vittima 16 anni

Un ragazzo di sedici anni ha perso la vita in un incidente nella notte tra sabato e ieri a Montevago, nel Belice. Aveva tante passioni Carlo Pendola, la musica, il calcio e la moto, quella Beta da cross compagna di tante avventure con cui si è schiantato al suolo. Era da poco passata la mezzanotte quando il sedicenne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto in via Marconi. Il giovane indossava il casco e con lui pare ci fossero altri due coetanei, in sella ad altre moto. I soccorsi sono stati immediati, ma Carlo è morto subito dopo l’arrivo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Sul luogo sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago, che indagano sulla dinamica dell’incidente.

Incidente a Santo Stefano, vittima un giovane di 38 anni

Ieri mattina, lungo la statale 117, nel tratto fra Santo Stefano di Camastra e Reitano, un motociclista palermitano di 38 anni, Daniele Volpes, ha perso la vita dopo un terribile impatto con un’autovettura, una Fiat Panda con alla guida una signora di 56 anni di Mistretta che non ha riportato gravi conseguenze. Il centauro era in sella alla sua moto Ktm di grossa cilindrata ed è sbalzato a una certa distanza dal punto dell’impatto. È deceduto poco dopo lo scontro. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Mistretta e su disposizione del magistrato di turno della Procura di Patti sarà trasferita al Papardo di Messina, dove verrà eseguita l’autopsia.

Incidente sulla A18, vittima uomo di 50 anni

Un altro incidente ieri pomeriggio: un automobilista di 50 anni, di Siracusa, Salvatore Campisi è morto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Aveva accostato la vettura in corsia d’emergenza ed era sceso per la foratura di una gomma. Avrebbe chiamato il soccorso stradale e per poi scendere per verificare le condizioni della gomma. In quel momento, una vettura in transito lo ha investito, causando traumi rivelatisi immediatamente fatali. L’impatto è avvenuto in un punto rettilineo, poco prima dell’uscita per San Gregorio. Gli agenti stanno verificando la velocità del mezzo coinvolto e il mantenimento delle distanze di sicurezza. L’uomo morto nell’incidente era nato a Milano, ma viveva a Siracusa.

Incidente a Ribera, vittima di 39 anni

A Ribera è morto il trentanovenne Giuseppe Coirazza, originario di Siculiana e residente a Montallegro, coinvolto in uno scontro frontale fra due vetture lungo la provinciale 61.

Incidente a Randazzo, vittima 63 anni

A Randazzo, sulle strade dell’Etna, è morto un ciclista, Francesco Lupica di 63 anni, dopo l’impatto con un furgone.

C’è stato un incidente in piazza Quattro Canti, a Priolo. Quattro feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Un uomo avrebbe perso il controllo della propria auto mentre attraversava la piazza, travolgendo pedoni e persone che si trovavano sedute ai tavolini dei bar.