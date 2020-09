La conferma dal sindaco

A Ficarazzi (PA) positivo al Covid19 anche un minore e salgono a tre i casi confermati nel giro di poche ore.

L’ultimo riguarda proprio il ragazzino, di cui non è stata fornita l’età, ma, da quello che si apprende ha meno di 14 anni. La conferma è stata data questa mattina dal primo cittadino di Ficarazzi, Paolo Francesco Martorana.

“È risultato positivo al Covid19 un minore di 14 anni – ha detto -. Le condizioni cliniche di quest’ultimo sono ottimali. Il minore non presenta alcun sintomo correlato alla patologia e continua pur in isolamento, a mantenere le usuali abitudini di vita”.

Salgono quindi a tre i positivi nel Comune alle porte di Palermo, sono tutti in isolamento domiciliare e stanno bene. “Chiunque presentasse l’aumento della temperatura corporea – ha raccomandato Martorana -, dopo un monitoraggio di 24 ore e una rilevazione minima di 3 misurazioni nell’arco della giornata deve contattare “telefonicamente” il medico di base e riferire sul proprio stato di salute”.

Ieri il sindaco aveva fatto sapere del secondo caso di Covid19, si tratta di una persona adulta contagiata nell’ambito dello stesso cluster accertato il giorno precedente. La persone positiva, infatti, è stata registrata dopo il primo caso di Covid19 a Ficarazzi comunicata l’8 settembre. Una persona che di trova in isolamento domiciliare ed è asintomatica. In seguito alla notizia, è stato avviato il tracciamento dei contatti avuti la persona risultata positiva al tampone, da qui la scoperta dei nuovi positivi. “Tali operazioni sanitarie sono affidate all’ASP di Bagheria – ha detto il sindaco Martorana – mentre i controlli sugli esatti adempimenti e sulle disposizioni di isolamento personale sono di competenza delle locali Forze dell’ordine”.