Un nostro errore e una rettifica doverosa

Nell’articolo pubblicato ieri da BlogSIcilia con il titolo: “Matteo Messina Denaro, da giovane viveur a ricercato numero 1 al mondo, Le notti brave a Palermo e l’omicidio Santangelo”, nel ripercorrere la vicenda, abbiamo erroneamente accostato il nome di Salvatore Errante Parrino stimato commercialista internazionale, alla notizia. Il “Salvatore Errante Parrino” che testimoniò al processo per quella vicenda giudiziaria di tanti anni fa non è l'”apprezzatissimo e stimato commercialista internazionale”. Si tratta di una omonimia.

Già nella giornata di ieri avevamo provveduto a correggere l’errore. Ma per maggior precisione, riportiamo nuovamente questa rettifica. Di quanto accaduto chiediamo scusa al Dottor Salvatore Errante Parrino, lui sì apprezzatissimo professionista. Per questa ragione, e per evitare ogni ulteriore equivoco e che il nome del professionista venga accomunato a delle vicende con cui non ha assolutamente nulla a che vedere, provvediamo a questa ulteriore rettifica di quanto erroneamente riportato nel testo di ieri. Di questo, chiediamo scusa ai nostri lettori e al Dottor Errante Parrino.