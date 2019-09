Tra Catena Nuova e Agira

Incidente stradale sulla A19 Palermo- Catania, in direzione Palermo, tra Catena Nuova e Agira. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante, perso il controllo, è finito per traverso lungo la carreggiata. E’ stata disposta la chiusura del tratto autostradale interessato.

Nessuna notizia ancora sulle condizioni del conducente del veicolo o su altri mezzi coinvolti nell‘incidente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla rimozione del mezzo in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.