Un disabile all’interno salvato da un operatore del 118

Paura per un’intera famiglia a Tommaso Natale, è rimasta intossicata a causa di un incendio scoppiato nella loro abitazione. Sono stati attimi di grande paura. A vivere all’interno due anziani con il figlio disabile. Quest’ultimo è stato messo in salvo da un operatore del 118 che è entrato all’interno dell’immobile a fuoco ed ha evitato quella che poteva trasformarsi in una tragedia.

Tempestivo intervento del 118

L’incendio si è verificato questa mattina all’interno di una villa in via Tommaso Natale. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli stessi anziani che hanno lanciato l’allarme. Ma non erano in grado di tirare fuori il disabile con le loro forze. Il tempestivo arrivo del 118 ha permesso di portare fuori anche lui.

I soccorsi

Alla fine tutta la famiglia residente nella villa è rimasta intossicata. Trasportati d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo, sono stati considerati fuori pericolo. Comunque hanno rischiato davvero tanto: a tutti e tre è stato dato un codice giallo. Fortunatamente non hanno riportato ferite ma solo tanta paura.

Cosa è accaduto

Oltre al 118 sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. I pompieri, intervenuti con diverse squadre, hanno circoscritto le fiamme salvando parte dell’abitazione al piano terra. Stando ai primi accertamenti il rogo potrebbe essere scaturito per cause accidentali. Si ipotizza che le fiamme possano essere state alimentate da una sigaretta lasciata incautamente accesa. In pochi minuti il fuoco ha avvolto divani, tavoli e vari oggetti tutti all’interno di una stessa camera al piano terra dell’immobile.

L’altro incendio alle case popolari

Nel marzo scorso ci fu un’alba di paura a Palermo per un incendio in una palazzina nel quartiere Borgo Nuovo di proprietà dello Iacp, l’istituto autonomo case popolari. Ad andare a fuoco il primo piano, un’intera famiglia si mette in salvo. Autonomamente, rendendosi conto di non essere in grado di spegnere le fiamme, hanno deciso di lasciare la casa appena in tempo. Danni ingenti all’immobile che è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.

