Si avvicina la festa nazionale dell’albero e come ogni anno torna ”Alberi per il futuro”, il tradizionale appuntamento del M5S che mira a diffondere la cultura ambientalista e l’amore per il verde. Sono diversi gli appuntamenti previsti per sabato e domenica prossimi, quando eletti M5S a tutti i livelli istituzionali, attivisti del Movimento e cittadini si ritroveranno in tutta Italia per creare nuove oasi verdi, rimboschire o semplicemente piantare o donare un albero a una scuola, a un centro anziani o a una strada delle nostre città.

Le parole di Nuccio Di Paola

“Difendere le aree verdi – dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – deve essere importante per tutti. Per il Movimento, che ha sempre avuto nella tutela dell’ambiente uno dei propri fari, è sempre stato fondamentale. Con i cambiamenti climatici in atto, i boschi e gli alberi in genere, diventano indispensabili per cercare di mitigare i suoi nefasti effetti che sempre più spesso sono sotto gli occhi di tutti e per limitare il dissesto idrogeologico che sta devastando i nostri territori. Le aree verdi rappresentano polmoni di ossigeno e di bellezza che vanno assolutamente tutelate e incrementate il più possibile”.

Questi gli appuntamenti in Sicilia

Palermo

16 novembre ore 11,30: Villetta O’Tama Kiyoara (angolo via Praga – viale Strasburgo)

Castelbuono, 16 novembre, ore 10.00: zona antistante il cimitero (parcheggio autobus)

Catania

16 novembre ore 10:30: Monumento ai Caduti (Viale Ruggero di Lauria)

17 novembre ore 10: Via Quintino Cataudella

Trapani

Castelvetrano, 15 Novembre ore 11:00: Istituto Comprensivo Capuana-Pardo (via Catullo, 8)

Gibellina, 16 novembre: ore 9:30, viale Segesta (di frocnte “Aratro” di Arnaldo Pomodoro) e via Brancati (di fronte la Chiesa Madre)

Marsala, 16 e 17 novembre ore 10:00: Parco Baleno (adiacente al monumento ai Mille)

Trapani 17 novembre ore 9:30: viale Marche angolo via P. Mascagni (Quartiere Sant’Alberto)

Salemi, 17 novembre ore 9:30: parcheggio adiacente via Dante Alighieri (SS 118, vicino Caserma dei Carabinieri)

Messina

17 Novembre ore 11: Villa Sabin

17 Novembre ore 11: Piazza Casa Pia