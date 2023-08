La salute non va mai in vacanza. Figuriamoci nel periodo estivo. E come ogni anno c’è sempre da fare i conti la carenza di sangue a Palermo ed in Sicilia. Con l’estate inoltrata, infatti, puntualmente, ritorna l’emergenza sangue. Il numero dei donatori diminuisce in concomitanza con l’inizio delle ferie. Diventa – di conseguenza – più complicata la vita per i pazienti talassemici che necessitano trasfusioni costanti. Stesso dicasi per le emergenze.

Lo scorso anno l’Associazione Piera Cutino ha realizzato un video dal titolo “Segui il tuo fino rosso… Dona il sangue!”, proprio per sottolineare l’importanza delle donazioni. E l’associazione replica anche quest’anno.

“È un video che ha per interpreti un vero donatore ed una paziente talassemica e che racconta cosa significa nel concreto donare il sangue – dice Giuseppe Cutino presidente della Fondazione Franco de Piera Cutino – Un video che torniamo a trasmettere anche quest’anno. Ringraziamo il Comune di Palermo per essere al nostro fianco nella promozione di questo messaggio e per aver accettato di promuovere lo spot anche sui propri canali social”.

Comune inviata cittadini a donare sangue

“L’amministrazione è al fianco dell’Associazione Piera Cutino e di tutte quelle strutture sanitarie che in queste settimane fanno appello, invitando i cittadini a donare il sangue. Il periodo estivo è storicamente quello durante il quale il numero dei donatori cala drasticamente. Il Comune è sensibile al grido d’aiuto dell’Associazione Cutino e invitiamo i cittadini a donare il sangue in tutte le strutture sanitarie dove è possibile mettere in pratica questo semplice gesto che può salvare molte viste, a cominciare dai pazienti talassemici”. Così dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Informazioni e numeri utili

All’ospedale Cervello dove opera il Campus Franco e Piera Cutino, è possibile donare attraverso le associazioni: Linfarossa (info: 392/9240662, 345/4176083, 091/6802979) e Aimatos (info: 375/6140603, 091/6255082, 091/7808282).

L’appello dell’ospedale Cervello

Nel video una doppia testimonianza dove l’amore scardina ogni paura L’ospedale Cervello ha molta carenza di sangue soprattutto in questo periodo estivo. Oltre agli incidenti e alle operazioni ordinarie e straordinarie numerosi pazienti necessitano periodicamente di trasfusioni.

Nel documento video una testimonianza di chi ha superato le proprie paure a donare sangue grazie all’amore. Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà e amore verso gli altri

Per prenotare la donazione

Telefonare ai numeri 392/9240662 – 345/4176083 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30

È possibile donare presso l’Associazione Linfa Rossa donatori sangue Palermo ODV c/o Ospedale Cervello, Reparto di medicina trasfusionale, via Trabucco 180. Punto di Raccolta Fisso, Via Pecori Giraldi 18 Palermo

3 SEMPLICI STEP PER FARE LA DIFFERENZA. DIVENTA DONATORE, FATE LA PREDONAZIONE:

1) ACCETTAZIONE

2) COLLOQUIO CON IL MEDICO

3) PRELIEVO

Dopo qualche giorno l’interessato verrà ricontattato per fissare l’appuntamento per la donazione.