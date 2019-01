le previsioni di 3bmeteo.com

Una prima perturbazione entro domani al Centrosud, ma con possibili nevicate anche a Bologna e Firenze; un vero e proprio ‘ciclone Mediterraneo’ da mercoledì con un’ondata di maltempo sempre al Centro e in Meridione. Sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Entro domani al Centrosud – spiega – si avranno piogge sparse, localmente a carattere temporalesco su tirreniche e al Sud. Neve al Centro è prevista oltre i 500-1000 metri ma in calo in collina tra Toscana, Umbria, Marche se non a tratti fin sulle pianure interne dalla sera di martedì. Non sono esclusi fiocchi a Firenze e Bologna”. Nel frattempo, sottolinea Ferrara, “un impulso polare arriverà direttamente dalla Groenlandia fin sul Mediterraneo centro-occidentale, dando vita a un energico ciclone proprio sui nostri mari, in particolare sul Tirreno. In questa fase ci attendiamo così una nuova ondata di maltempo in particolare al Centrosud, con piogge, temporali e locali grandinate specie su regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori”.

La neve, aggiunge il meteorologo di 3bmeteo.com, cadrà anche copiosa sull’Appennino mediamente dai 500-1000 metri, con accumuli complessivi localmente superiori al mezzo metro in quota. Neve anche in collina al Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche, così come sulla Sardegna.