Parere positivo della commissione Pubblico Spettacolo

La tribuna della Piscina Comunale di Palermo torna agibile anche se parzialmente. In mattinata la commissione pubblico spettacolo ha dato l’ok. Il pubblico quindi torna dopo oltre un anno sugli spalti della vasca interna dell’impianto di viale del Fante. L’ultima volta con il pubblico fu per la finalina per il quinto posto della scorsa stagione, il 25 maggio 2022 con l’Ortigia.

In quella stagione la piscina riaprì al pubblico per la finale di andata di Len Euro Cup di pallanuoto maschile tra il Telimar ed il Sabadell (vinta per la cronaca dai palermitani che però persero il trofeo per differenza reti perdendo in Spagna). Era il 5 marzo 2022.

A distanza di quasi un anno, dunque, e dopo tante vicissitudini che hanno reso la vasca interna fruibile a singhiozzo anche per il pubblico, l’impianto può tornare ad ospitare gli spettatori. La prima occasione utile sarà sabato 6 maggio quando il Telimar riceverà i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco per la semifinale di ritorno dei play off scudetto.

Verosimilmente sarà utilizzata anche per il prosieguo dei play off del club dell’Addaura, che si tratti di finale scudetto o di finale per il terzo posto che se vinta dà accesso alla Champions League ma anche alla Waterpolo, altra società palermitana che milita in una serie nazionale, in A2 questa volta. Per loro ospitare l’Acquaviva nell’ultima partita della stagione regolare potrebbe valere tanto e spingere la squadra verso la salvezza diretta. La sfida si giocherà sabato 13 maggio.

Le parole dell’assessore Figuccia

Queste le parole dell’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia da noi contattata. “Questa mattina si è riunita la Commissione Spettacolo. La stessa ha determinato l’agibilità parziale dell’impianto della tribuna di viale del Fante. Un via libera che consentirà alle società sportive di avere la possibilità di utilizzare la struttura per gli scopi previsti, seppur in maniera parziale”. Ancora non è dato conoscere il dato complessivo della presenze a disposizione delle società. “Attendo il verbale definitivo della commissione. Sarà mia premura comunicare tutti i dettagli agli attori interessati appena possibile”.

Ha collaborato Pietro Minardi