Tour vaccinale a Palermo, somministrazioni aperte a Borgo Vecchio

Redazione di

16/10/2021

Continua il tour vaccinale dell’Asp di Palermo per incentivare l’adesione alla campagna di vaccinazione all’interno dei quartieri del capoluogo siciliano. Oggi sabato 16 ottobre, i medici e i sanitari eseguono la somministrazione delle dosi all’interno della chiesa di San Giuseppe, nel quartiere di Borgo Vecchio. La struttura, accessibile da via Dalia, è aperta dalle ore 11:00 alle 17:00. L’evento è stato promosso dall’associazione Arcos e dalle congregazioni di San Giuseppe, Sant’Anna e del Santissimo Crocifisso. Enti già protagonisti, nell’area dell’ottava circoscrizione, di diverse iniziative a scopo sociale. Il Green Pass nei pubblici uffici Intanto, la prima giornata di attuazione della normativa sulla certificazione verde presso il Comune di Palermo si è svolta con ordine e senza nessuna problematica speciale. Concetto ribadito anche dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha sottolineato la sua soddisfazione. “Esprimo un sentito ringraziamento a tutte le strutture comunali – ha dichiarato il primo cittadino -. Uffici che, senza alcun problema, sono riusciti a garantire il rispetto della nuova normativa. Atto da ieri in vigore, legato al Green Pass. Un’altra importante conferma dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica”. Analoga anche la posizione del vice sindaco Fabio Giambrone. L’esponente della Giunta Orlando evidenzia che “l’Amministrazione comunale in questo anno e mezzo di pandemia ha profuso la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori e, più in generale, di tutti i frequentatori delle strutture comunali. Anche oggi l’Amministrazione ha posto la massima cautela per garantire il rigoroso rispetto della nuova normativa. Nei prossimi 15 giorni vi sarà, inoltre, il progressivo rientro dei dipendenti con riduzione del lavoro agile in corrispondenza dell’elevazione dei livelli di sicurezza collettiva e della necessità di riprendere la maggiore offerta di servizi all’utenza”.

