“Ammonta a ben 32 milioni di euro la cifra che il Governo Musumeci sta liquidando in queste ore alle aziende del trasporto pubblico nelle città metropolitane e lungo le linee extraurbane della Sicilia, a titolo di contributo per il primo trimestre 2020. A questa somma, la prossima settimana, si aggiungerà un’altra decina di milioni per completare la tranche di finanziamento. Ecco dunque soldi freschi e puntuali che ci consentono di mettere in sicurezza un servizio essenziale e di dare serenità alle imprese e ai lavoratori in questo periodo di festività gravato dall’emergenza covid19”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a seguito delle ultime disposizioni del Dipartimento Infrastrutture in favore di oltre trenta società di trasporto pubblico pubbliche e private.

“In tal modo assicuriamo liquidità e sostegno a imprese come Amat, Amt, Sais Interbus fino a tutti gli altri soggetti di un settore che occupa circa 8000 persone fra effettivi e indotto. La Regione Siciliana mette in campo risorse puntuali e concrete – conclude Falcone – senza inoltre praticare nessun taglio alla spesa e confermando la dotazione finanziaria dell’anno scorso”.