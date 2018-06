Trasportava sigarette di contrabbando percorrendo, come se nulla fosse, l’autostrada A 29 Palermo – Mazara del Vallo. fermo in corsia di emergenza, però, all’arrivo della polizia tenta di scappare a piedi dando subito nell’occhio.

Per questo motivo i poliziotti della Stradale di Palermo hanno proceduto al controllo della vettura ferma sulla corsia di emergenza all’ingresso della città, nei pressi di Tommaso Natale.

Il maldestro tentativo di fuga il conducente del veicolo, successivamente identificato in Giulio Di Maio di 32 anni, avveniva anc he in modo estremamente pericoloso visto che l’uomo si allontanava a piedi lungo l’autostrada in direzione Palermo; in pochi attimi veniva raggiunto dai poliziotti.

Alle domande degli agenti sulle ragioni della sua presenza in zona rispondeva di essere stato costretto ad arrestare la marcia a causa di una avaria meccanica che lo aveva costretto ad incamminarsi verso il centro abitato.

Anche allo scopo di riscontrare la versione fornita dall’automobilista e alla luce dei precedenti di polizia per contrabbando di sigarette a carico di Di Maio, emersi durante una rapida consultazione degli archivi delle Forze dell’Ordine, gli agenti hanno ritenuto di effettuare un controllo sul mezzo, il cui abitacolo, già a prima vista, sembrava ricolmo di merce, coperta con un panno, come a volerne celare la reale natura; solo allora, il palermitano ha ammesso di trasportare 14 scatoloni, contenenti, cadauno, cinquanta stecche di sigarette, del valore, approssimativo, superiore ai 50.000,00 euro.

Di Maio è stato tratto in arresto ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria.