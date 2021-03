vietato l'accesso a tir e mezzi pesanti che però continuano a passare

Resta vietato l’accesso a Tir e mezzi pesanti che però passano lo stesso

Automobilisti esasperati, lunghe code di auto e mezzi pesanti, infiniti minuti di attesa per percorrere pochi metri.

Accade sul ponte Corleone di Palermo, dove il 24 febbraio scorso sono scattati i restringimenti. Un provvedimento deciso dall’amministrazione comunale dopo la relazione dei vigili del fuoco nella quale si evidenziavano rischi per l’infrastruttura nevralgica per la città.

Gli automobilisti che devono passare dal ponte non ce la fanno più. Già alle 7 e 30 del mattino il delirio è servito. E accade ogni giorno soprattutto negli orari di punta. “E’ una vergogna che si ripete ogni mattina – dice un automobilista – io devo andare a lavorare, sono già in ritardo di 25 minuti”.

Ristretta la carreggiata e consentita una velocità massima di 30 chilometri.

Sul ponte Corleone si procede a passo di formica. Dichiara un altro automobilista: “Tutto questo crea un disagio enorme a una metropoli come Palermo e blocca molti cittadini, soprattutto persone che devono recarsi al lavoro”.

“E’ uno schifo – gli fa eco un altro palermitano – io percorro il ponte per portare i bambini a scuola, ma di solito, con questo caos, non riesco a uscire da qui prima delle 8,30/9,00”. Automobilisti tutti d’accordo, quasi un coro unanime: “Ogni giorno c’è questo problema, non si può andare avanti così, è una cosa incredibile”.

Sul ponte Corleone, e questo è bene chiarirlo, resta vietato l’accesso a Tir e mezzi pesanti, che però passano lo stesso. Dice un camionista al quale chiediamo perché si trovi con il suo mezzo sul ponte “Non ho visto alcun divieto”. Ma una testimone la cui sede di lavoro è nelle vicinanze del ponte conferma: “Tir e mezzi pesanti continuano a passare”.

Chiediamo ad una pattuglia dei vigili urbani chi dovrebbe bloccare i Tir, la risposta è che “il servizio non è previsto oggi ma c’è la segnaletica”.

“Palermo non merita questo schifo – conclude una donna in auto – . Bisogna intervenire diversamente, non si può mettere tutti in difficoltà.

(video di Antonio Turco realizzato per BlogSicilia)