Intervento dei sanitari del 118

Tragedia allo Zen dove questa mattina è morto un uomo di 63 anni. Già in passato ci aveva provato e per questo era finito in ospedale ma questa mattina, mentre la madre si trovava in un’altra stanza, ha aperto una finestra e si è lanciato nel vuoto.

La tragedia si è consumata intorno alle 7.30 di questa mattina in via Leonardo Pisano, allo Zen. A suicidarsi un uomo di 63 anni che nelle scorse settimane era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Non si conoscono le ragioni dell’estremo gesto.

Sul posto gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.