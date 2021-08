il suicidio

Tragedia ieri a Bagheria, in provincia di Palermo. Un commerciante di 67 anni ha cercato di uccidersi sparandosi due colpi di pistola. Il dramma sarebbe avvenuta in un’abitazione in via Gioberti, nella parte alta della città. I vicini di casa avrebbero sentito due spari e poi avrebbero chiamato i soccorsi.

Situazione subito grave

L’uomo che avrebbe tentato il suicidio gestisce un negozio di generi alimentari nel Comune del Palermitano. Il sessantasettenne è stato condotto subito da un’ambulanza in ospedale, al Civico di Palermo.

Preso dai sanitari del 118 e scortato dalle volanti di polizia, l’uomo è arrivato ancora vivo al pronto soccorso, ma in gravissime condizioni.

Il decesso

La situazione è apparsa subito gravissima. I medici hanno provato a salvare il 67enne, ma a quanto pare, non sono riusciti a salvarlo. L’uomo è deceduto stamani all’ospedale Civico. Al momento non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto, né le generalità della vittima. Indagini in corso.

Suicidi in aumento

Ultimamente sembrerebbero in aumento i casi di suicidio. Un paziente ricoverato per Covid in terapia subintensiva respiratoria si è suicidato lo scorso 4 agosto lanciandosi dalla finestra del terzo piano dell’ospedale Cervello di Palermo. “La tragedia si è consumata in pochi secondi – hanno spiegato dal nosocomio – nonostante la prontezza degli operatori sanitari il cui intervento non ha potuto scongiurare il triste epilogo”.

Suicidio evitato in pieno centro a Palermo

Alcune notti fa in via Costantino Nigra due agenti del commissariato Libertà, chiamati dai sanitari del 118, sono riusciti a salvare un ragazzo di 20 anni che aveva pensato di farla finita. I due agenti sono riusciti appena in tempo a liberarlo e consegnarlo ai medici del 118 che lo hanno portato in ospedale. Sintomi di un disagio diffuso a Palermo. Un malessere cui spesso molti non sanno uscire, per paura di chiedere aiuto a familiari o esperti.