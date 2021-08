Sabato 21 agosto alle 11 i funerali alla chiesa del Sepolcro

Maria Antonietta Altavilla è morta questa mattina a Bagheria. Aveva 35 anni. A 18 anni rimase coinvolta in un grave incidente stradale a Palermo che l’aveva lasciata in coma per un lungo periodo e, successivamente, una condizione di paraplegia dalla quale non si era mai completamente ripresa.

Maria Antonietta Altavilla era figlia di Salvatore, imprenditore edile, oggi titolare con il figlio Giuseppe di un Hotel e di un pub nel centro storico di Bagheria.

In tutti questi lunghi e difficili anni Maria Antonietta era stata amorevolmene accudita a casa dalla mamma Isabella e dal papà, e dai fratelli Giuseppe e Samuela, moglie dell’ex calciatore del Palermo Cristian Terlizzi, che era con la sorella quel terribile giorno in cui a causa di un grave incidente stradale nulla fu più come prima per Maria Antonietta e per tutta la famiglia Altavilla. I funerali si svolgeranno sabato 21 agosto alle 11 alla chiesa del Sepolcro di Bagheria.