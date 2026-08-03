E’ stata identificata la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri lungo la strada a scorrimento veloce Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri.

Si tratta di Serafina Crocifissa Ocello di 83 anni. E’ questo il nome della vittima dello scontro all’altezza di Misilmeri. Nell’incidente tra due auto ci sono stati anche quattro feriti tra cui un bambino. Fra oi feriti ci sarebbe anche il marito della donna deceduta attualmente in ospedale per prestargli cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi sono incaricati delle indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente in autostrada

Non si è trattato dell’unico incidente della giornata di ieri, domenica da bollino nero per l’esodo estivo. A causa di un scontro, avvenuto sulla autostrada A19 “Palermo – Catania”, in direzione Palermo, al km 3,200 all’altezza di Bagheria nel Palermitano, si sono registrati rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla. Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture, si registrano tre feriti ma nessuno in modo grave come avvenuto, invece lungo lo scorrimento veloce per Agrigento.

Sul posto, anche in questo caso, sono giunte le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Il week end da bollino nero

Nel weekend appena trascorso si è registrata una crescita dei flussi del +1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del +4,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In particolare, è aumentato il traffico al sud (+3,26%).

A parte gli incidenti rallentamenti sono stati registrati lungo l’A29 “Palermo-Mazara del Vallo” a Palermo e sulla Tangenziale Ovest di Catania all’altezza dello svincolo di Catania Nord.

I flussi di traffico rilevati in Sicilia dall’Anas parlano, sulla A19DIR, del transito di 182.657 veicoli presso Palermo, 110.875 sulla A19 “Palermo-Catania” presso Altavilla Milicia e 33.558 ad Alimena mentre sulla RA15 “Tangenziale di Catania” sono stati 182.977 presso Misterbianco.