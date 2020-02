All'altezza di Misilmeri

Grave incidente stradale sulla Palermo-Agrigento all’altezza dello svincolo per Misilmeri. Un uomo di 82 anni, Francesco Tavolacci originario di Villabate, è morto sull’ambulanza dopo essere stato estratto dalle lamiere dalle sua auto dai Vigili del Fuoco,.

Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra quattro auto. Gli altri tre feriti sono stati già trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed i mezzi del 118. Tra le auto coinvolte nell’impatto una Fiat Idea ed una Alfa Romeo.

La Palermo-Agrigento nel tratto interessato risulta al momento chiusa al traffico in tutti e due i sensi di marcia.

(AGGIORNAMENTO)