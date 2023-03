Le richieste a Fincantieri

“Abbiamo appreso positivamente che sarà Fincantieri di Palermo a costruire la nuova nave traghetto per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria. Senza dubbio una commessa importante per la città e di impulso all’economia di tutta l’isola”, dicono Enzo Comella e Giovanni Gerbino della Uil Sicilia e Palermo sulla gara aggiudicata a Fincantieri per la costruzione di una nuova nave traghetto per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria. L’esito della gara bandita dalla Regione Siciliana, per un importo a base d’asta di 114,6 milioni di euro è arrivato nei giorni scorsi.

Le richieste a Fincantieri dei sindacati

“Riteniamo opportuno – dicono i sindacati – che, a questo punto, l’azienda convochi le organizzazioni sindacali per metterci al corrente del progetto ma soprattutto per rivedere i carichi di lavoro, considerato che l’ultimo confronto su questo tema è stato lo scorso febbraio, prima di sapere di questa nuova commessa. “Ci rivolgiamo alle istituzioni per accelerare, inoltre, l’inizio dei lavori del bacino da 150mila tonnellate, vitale per il futuro del settore, che dureranno circa due anni”.

Come sarà la nuova nave

La nuova unità navale sarà dotata di tecnologie idonee a garantire la navigazione nel Canale di Sicilia in qualsiasi condizione meteorologica e avrà una capacità doppia rispetto a quelle attualmente in servizio, così da assorbire il previsto incremento di traffico nei prossimi anni. “Potenziare i trasporti marittimi siciliani – sottolineava il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – , è una priorità di questo governo. In più, il nuovo traghetto sarà costruito dai cantieri navali di Palermo. Una commessa importante per la città e di impulso all’economia di tutta l’Isola grazie all’operato della Regione, la prima in Italia a mettere in campo i fondi che il ministero dei Trasporti ha destinato ai collegamenti via mare. Offrire mezzi di trasporto moderni e con standard di qualità europei è vitale per la crescita delle attività produttive, per i servizi ai residenti e per l’offerta turistica”.