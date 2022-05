Progetti riguardo le linee D, E2, F, G, nonchè i relativi parcheggi d'interscambio

Cinquecento milioni di euro per il completamento della rete tramviaria di Palermo. Questo è l’obiettivo della convenzione sottoscritta dal Ministro delle Infrastrutture e dall’Amministrazione Comunale e relativa alle tratte D, E2, F e G. All’interno del progetto, è prevista la realizzazione anche dei parcheggi di interscambio. Un piano di lungo spettro con una distribuzione di fondi fino al 2035.

Catania: “Completeremo collegamenti fra centro e periferie”

Linee, quelle previste all’interno della convenzione, per le quali il Comune di Palermo aveva presentato una richiesta di finanziamento il 21 dicembre 2018 per circa 481 milioni di euro. Piano rivisto un paio d’anni dopo, con l’integrazione di alcune opere e l’innalzamento dei fondi necessari a 504 milioni di euro.

Soddisfatto l’assessore alla Mobilità Giusto Catania. L’esponente di Sinistra Comune, sostenitore del progetto, sottolinea la possibilità di potenziare il collegamento fra il centro di Palermo e le aree periferiche della città. Questo rafforzando le linee già in essere e quelle di prossima realizzazione (A,B e C). “Questa convenzione – ha affermato – servirà a completare l’intero sistema tramviario della città collegando al centro aree importanti della periferia e delle borgate marinare come Mondello, Sferracavallo, Zen, Medaglie D’Oro e Bonagia“.

Orlando: “Continua percorso di mobilità sostenibile”

Con riferimento alle linee implementate nella convenzione, la linea D fungerà da prolungamento dell’attuale linea 3 per una distanza di 9,3 chilometri e servirà a collegare l’attuale stazione Orleans a Bonagia. Ciò con una tratta che prevederà fermate ad Orleans; via Gaetano Lodato; via Parlavecchio; attraversamento fiume Oreto; via Villagrazia via San Filippo sino a Via del Levriere. Discorso diverso per la linea E, che prolungherà l’attuale linea 1 per un chilometraggio da oltre venti chilometri: da viale Croce Rossa alla località Balneare di Mondello. Una linea che comprenderà nel suo percorso via Croce Rossa, Viale Strasburgo, bretella sino a parcheggio Francia, Via Lanza di Scalea, Viale dell’Olimpo, Via Mattei sino al parcheggio Galatea.

Saranno collegamenti della linea 1 anche le tratte F (da via Duca della Verdura alla Stazione Centrale) e la linea G (fino alla borgata marinara di Sferracavallo). Un progetto di sviluppo sul quale il sindaco Leoluca Orlando esprime il suo apprezzamento. “Continua il percorso di una mobilità sostenibile che contribuisce alla riqualificazione delle aree attraversate dal tram. Progetto che tende ad eliminare la separazione tra parti diverse della città superando inoltre condizioni di perifericità”. Una convenzione che si unisce alle tre tratte già previste nel pacchetto tram, ovvero la linea A (Stazione Centrale – Croce Rossa), B (Stazione Notarbartolo – Duca della Verdura) e C (Viale Regione Siciliana – Orleans). Percorsi già integrati anche all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 21-23, attualmente in attesa di votazione da parte del Consiglio Comunale.