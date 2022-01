Il comune tira dritto

Si è svolta, stamani, una riunione tra l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, i progettisti del sistema tranviario della città di Palermo e i responsabili della società ICMQ, l’istituto di certificazione incaricato di effettuare la verifica del progetto delle Linee A, B e C.

Riunione tra Comune, progettisti e ICMQ

Nel corso dell’incontro si è concordato di giungere, in tempi brevi, alla redazione del rapporto definitivo di verifica, da parte di ICMQ, che consentirà successivamente all’amministrazione comunale di espletare le procedure di gara per le nuove linee tranviarie. I progettisti hanno garantito che entro la prossima settimana sarà dato riscontro dettagliato al primo rapporto intermedio redatto dalla società ICMQ i cui responsabili hanno manifestato la disponibilità ad eventuali riunioni tematiche al fine di approfondire i dettagli progettuali.

Catania: “Dichiarazioni strumentali e catastrofiste sono false”

“C’è stata grande condivisione tra le parti ed è emerso uno spirito di collaborazione e di condivisione che mi induce all’ottimismo in vista del rapporto definitivo di verifica – sottolinea Giusto Catania, assessore alla pianificazione e alla mobilità del Comune di Palermo – posso affermare che le dichiarazioni strumentali e catastrofiste di questi ultimi giorni, messe in giro con l’obiettivo di screditare il progetto tram di Palermo, non sono supportate da alcun elemento di veridicità”.

Icmq “al fianco del Comune”

“Abbiamo ribadito che siamo a fianco dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di supportare l’attività del RUP in occasione della validazione del progetto – afferma Lorenzo Orsenigo, Presidente di ICMQ che ha partecipato alla riunione – noi svolgiamo il nostro lavoro come prevede la legge e supportati da una ventennale esperienza di verifica dei progetti con l’obiettivo di consentire all’amministrazione comunale di avere un progetto completo ed esaustivo che possa portare a compimento l’opera nei tempi e costi previsti a beneficio di tutta la cittadinanza”.

In attesa dei parcheggi

Dopo la bocciatura del Consiglio Comunale alla nuova linea del tram lungo gli assi di via Roma e via Libertà, il Comune intanto tira dritto e pensa ora al piano parcheggi, che fa parte del progetto “tram fase 2”.

Per la realizzazione sono previsti 49 milioni di finanziamento regionale, più l’apporto di capitali privati, utilizzando una procedura di gara aperta per la concessione in project financing.









