Respinto l'emendamento di Oso

Il tram in via Libertà sarà realtà. E’ stato approvato, a maggioranza dei presenti, il piano triennale delle opere pubbliche 21-23. Decisione che è stata accolta da un applauso proveniente dal pubblico, nel quale erano presenti diversi rappresentanti del mondo civico e dell’associazionismo. Un voto controtendenza rispetto a quanto sta accadendo in questa campagna elettorale, fatta di toni accesi e frecciate. Sono rislultati decisivi due elementi: l’uscita dall’aula e i voti astenuti dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, che hanno facilitato il compito alla compagine di centrosinistra (M5S-Avanti Insieme-PD-Sinistra Comune).

Respinto l’emendamento di “Oso”

Una votazione veloce, senza nemmeno una dichiarazione di voto. Nodo centrale della discussione era l’emendamento presentato dalla compagine di “Oso”, ovvero da Ugo Forello e Giulia Argiroffi, che chiedeva la cancellazione della linea A del tram. Fatto già avvenuto durante la trattazione del precedente piano triennale. Ma stavolta, le cose sono andate diversamente. Solo otto i favorevoli, tredici i contrari, quattro gli astenuti. Fra questi, pesano le posizioni dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (Russo, Scarpinato, Ferrara) e di Forza Italia (Tantillo). Dopodiche, il voto finale è stato in pratica una vera e propria formalità.

Forello: “Consiglio Comunale schizzofrenico”

Critica la posizione del consigliere comunale Ugo Forello, che attacca soprattutto la compagine renziana a Sala delle Lapidi. “Siamo davanti ad un Consiglio Comunale schizzofrenico. Ad ampia maggioranza, qualche mese fa, aveva preso posizione diversa. Chi ha cambiato idea con tutte le criticità, è soprattutto Italia Viva. Ma d’altro canto da un gruppo che passa da sinistra a destra non mi aspetto più nulla”.