Domani sopralluogo per verificare eventuali pericoli

Frana parte del costone che sovrasta il muro di contenimento in pietra dell’unica strada di collegamento tra il centro abitato di Trappeto e la spiaggia che conduce al “Lido Casello”. Un’enorme zolla composta da pietre e terra si è staccata ed ha invaso l’intera stradella che è rimasta bloccata per oltre un paio di ore questo pomeriggio.

Nessun danno a cose o persone

Fortunatamente non si è verificato alcun danno a cose o persone: in quel momento non transitavano auto e pedoni. Sul posto immediato l’intervento di protezione civile, polizia municipale, vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, tecnici e amministratori del Comune.

Incaricata ditta privata

Immediatamente è stata incaricata una ditta privata per la rimozione almeno di parte della terra che ha invaso la carreggiata. Dopo un consulto tra i vigili del fuoco e il sindaco Santo Cosentino è stato deciso di chiudere al transito l’arteria almeno temporaneamente in attesa di conoscere quali eventuali altri pericoli possono celarsi dietro a questo cedimento.

Domani nuovo sopralluogo

Previsto per domani un nuovo sopralluogo da cui si stabilirà se riaprire almeno parzialmente l’arteria. Intanto la strada è stata sgomberata con l’idea di poter garantire, in caso di necessità, il solo passaggio dei mezzi di soccorso. Interrotto anche il traffico ferroviario, dal momento che la strada ferrata poggia direttamente sul costone in parte franato. Dal sopralluogo di domani si stabilirà anche se consentire il passaggio dei treni quantomeno a bassa velocità.