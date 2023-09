“Auspichiamo l’immediata convocazione da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed esortiamo politica e istituzioni regionali ad intervenire con la massima tempestività per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, contrattuali e il diritto alla continuità territoriale dei siciliani delle isole minori”.

A chiederlo sono Alessandro Grasso segretario generale Filt Cgil Sicilia, Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e il Commissario Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina che intervengono cosi sulla vertenza legata ai collegamenti Caronte & Tourist per le isole Eolie Egadi e Ustica, in vista dello stop previsto il prossimo 30 settembre.

Il confronto sindacale

Entra nel vivo infatti il confronto sindacale con il gruppo Caronte e Tourist relativamente alle procedure di licenziamento di 71 lavoratori. La recessione dei contratti delle tratte regionali operata dalla Società a seguito del sequestro di alcune navi, aveva comunque indotto la Caronte & Tourist IsoleMinori ad erogare il servizio verso le Isole Eolie, Egadi ed Ustica fino al 30 settembre e in regime di libero mercato. “L’esistenza della clausola sociale prevista nei bandi regionali non è comunque motivo di serenità per i lavoratori, bisogna fare di tutto per impedire questi licenziamenti, è incomprensibile il silenzio della politica regionale. Le istituzioni intervengano subito” concludono.

L’accordo della Regione

La Regione Siciliana ha aggiudicato alla Caronte&Tourist il “lotto V Pelagie” che assicurerà i collegamenti verso Lampedusa e Linosa, per un importo di 40.030.723 euro. Una novità che dà certezza al trasporto marittimo tra le isole e la Sicilia.

“Il servizio sarà assicurato per i prossimi cinque anni e prevede il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) con mezzi navali ro-ro, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria per la continuità territoriale marittima – ha affermato Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità -. Inoltre, si concluderà a breve la procedura negoziata relativa alle Eolie, alle Egadi, a Pantelleria e ad Ustica. Nel frattempo, con l’avvicinarsi della fase di “bassa stagione”, stiamo lavorando per assicurare la continuità dei servizi».

I lotti previsti dalla procedura negoziata sono quattro: il primo riguarda le isole Eolie, per un importo complessivo di 33.607.437 euro; il secondo le isole Egadi, per 14.776.765 euro; il terzo lotto per i collegamenti con Pantelleria prevede un importo di 24.034.000 euro (unico lotto ancora regolato, fino al 30 settembre, da contratto di servizio pubblico). L’ultimo lotto è quello di Ustica, per un valore di 15.481.353 euro.

Like this: Like Loading...