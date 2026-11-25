Una boccata d’ossigeno per i collegamenti marittimi verso le isole e per le tasche di viaggiatori e imprese. La Commissione Trasporti del Parlamento europeo, riunita a Strasburgo, ha approvato il parere sulla riforma del sistema Ets (la cosiddetta “tassa sul carbonio”), accogliendo gli emendamenti sostenuti dal Gruppo Ppe e da Forza Italia per contenere i costi del trasporto via mare in Sicilia, Sardegna e nelle Isole minori.

A darne notizia è il vice capo delegazione di Forza Italia all’Eurocamera, Marco Falcone, che rivendica il risultato ottenuto in Commissione insieme ai colleghi Flavio Tosi e Letizia Moratti. “È un risultato significativo per le isole e per la continuità territoriale – dichiara l’eurodeputato –. Recependo le aspettative del comparto, abbiamo ottenuto le attese deroghe agli obblighi di restituzione delle quote di emissione Ets. Evitiamo così che i costi della transizione gravino ulteriormente sui biglietti e sui commerci, e quindi su famiglie e imprese”.

Il criterio del Pil per Sicilia e Sardegna e lo stop fino al 2040 per le Isole minori

Il testo approvato introduce due leve principali per alleggerire il peso degli oneri ambientali sulle rotte insulari, riconoscendo sul piano normativo il principio di insularità:

Il parametro del Pil regionale: viene introdotta la possibilità di derogare agli obblighi Ets per i collegamenti tra la terraferma e le isole situate in regioni (classificate Nuts 2) con un reddito pro capite inferiore al 75% della media europea, una misura disegnata su misura per Sicilia e Sardegna.

viene introdotta la possibilità di derogare agli obblighi Ets per i collegamenti tra la terraferma e le isole situate in regioni (classificate Nuts 2) con un reddito pro capite inferiore al 75% della media europea, una misura disegnata su misura per Sicilia e Sardegna. Esenzione totale per le Isole minori: per le isole con meno di 200mila abitanti scatta una deroga fino al 31 dicembre 2040 sul 100% delle emissioni verificate dei collegamenti effettuati da navi passeggeri, traghetti ro-pax e ro-ro cargo. Previste inoltre esenzioni per i servizi di trasporto pubblico verso le isole prive di collegamenti stradali o ferroviari.

Fondi per porti e flotte green, e la prossima sfida sui voli

Oltre alle esenzioni, il parere della Commissione Trasporti vincola l’utilizzo delle risorse generate dal sistema: almeno il 75% dei proventi delle aste Ets dovrà finanziare la decarbonizzazione di porti e infrastrutture, mentre almeno il 70% degli introiti legati alle emissioni delle compagnie di navigazione andrà alla riconversione ecologica delle flotte, con priorità per le rotte verso le isole e le regioni periferiche.

Chiuso questo capitolo in Commissione, l’attenzione si sposta ora sul trasporto aereo. “La prossima battaglia nell’interesse di Sicilia e Sardegna – conclude Falcone – sarà sull’Ets per l’aviazione civile: dopo aver sentito le compagnie, lavoriamo per ottenere tutele analoghe a quelle del trasporto marittimo, a salvaguardia di continuità territoriale e diritto alla mobilità”.