incontro tra delegazione del m5s ed ad trenitalia

Incontro tra la delegazione siciliana e l’ad di Trenitalia

In Sicilia previsti investimenti per Intercity

Nel Pnrr finanziamenti per 200 milioni di euro

“Nel Pnrr abbiamo inserito 200 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni destinati al Mezzogiorno”. Lo hanno detto gli esponenti del M5S, il vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara, la deputata Antonella Papiro ed il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, a margine dell’incontro con l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, in cui si è discusso del trasporto ferroviario nel Sud Italia ed in particolare in Sicilia.

Intercity strategico

“Trenitalia ci ha confermato la strategicità degli Intercity nella visione aziendale e di servizio – ha detto Ficara – insieme all’alta velocità ed al trasporto regionale è infatti il terzo pilastro portante del servizio. Alla luce di questa posizione, abbiamo chiesto una maggiore valorizzazione dell’offerta disponibile, puntando sulla qualità dei treni in servizio. Abbiamo ricevuto delle rassicurazioni non di facciata con l’impegno preciso di migliorare la lunga percorrenza”.

Contratto in scadenza con Trenitalia

Il vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara, ricorda che tra poco scadrà il contratto.

“Siamo in fase di revisione del contratto di servizio con Trenitalia – ricorda Ficara – e sappiamo che c’è tanto ancora da fare. In questi 3 anni abbiamo lavorato per invertire il trend che ha sempre visto attardato il servizio ferroviario del Sud Italia. E ora si intravedono i primi frutti, in termini di un lento ma graduale miglioramento del servizio. Ad esempio, dopo anni di nulla, abbiamo ottenuto nuovo materiale rotabile che arriverà anche in Sicilia: quindi carrozze, treni nuovi e non ricondizionati. La strada è quella giusta”.

Raddoppio Fiumefreddo-Taormina

RFI (Gruppo FS) ha aggiudicato per un importo di circa 640 mln di euro, la gara d’appalto integrato per il raddoppio della tratta ferroviaria Fiumefreddo – Taormina/Letojanni, lungo la Messina – Catania.

I lavori assegnati a un consorzio di imprese, capofila Webuild

I lavori sono stati assegnati a un consorzio di imprese che vede come capofila Webuild, e imprese mandanti Pizzarotti e Astaldi. La Fiumefreddo – Taormina/Letojanni rappresenta il primo lotto funzionale della tratta che da Fiumefreddo raggiunge Giampilieri, altro fondamentale tassello verso la realizzazione dell’intero asse Palermo – Catania –Messina, opera inserita nell’elenco di quelle affidate dal Governo ad un commissario straordinario.