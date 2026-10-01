Abbonamenti Amat gratuiti o a tariffa agevolata per le persone con disabilità a Palermo fino al 31 dicembre 2026. Il Comune di Palermo e i vertici dell’azienda di trasporto pubblico di via Roccazzo hanno siglato la proroga della convenzione, garantendo la continuità di una misura fondamentale per la mobilità inclusiva in città prima della scadenza naturale dell’accordo.

La decisione, fortemente voluta dal sindaco Roberto Lagalla e dall’intera amministrazione comunale, punta a evitare qualsiasi interruzione del servizio di sostegno, confermando il trasporto pubblico come un diritto essenziale per garantire l’autonomia e l’accesso ai servizi per i cittadini con fragilità.

I requisiti e le tariffe per viaggiare sui bus Amat

Le condizioni d’accesso all’agevolazione restano invariate rispetto ai mesi precedenti. Il piano prevede due diverse fasce di supporto basate sul reddito e sulla percentuale di invalidità:

Abbonamento gratuito: riservato alle persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% e con un indicatore ISEE che non supera i 10.440 euro.

riservato alle persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% e con un indicatore ISEE che non supera i 10.440 euro. Abbonamento agevolato: per i cittadini che superano la soglia ISEE di 10.440 euro (ma mantengono i requisiti di invalidità), è prevista la possibilità di stipulare un abbonamento annuale al costo ridotto di 90 euro.

L’intesa istituzionale tra il Comune e i vertici Amat

Il via libera alla proroga è il risultato di un fitto tavolo tecnico e di un confronto costante tra l’amministrazione cittadina e i vertici della partecipata di via Roccazzo, in particolare con il presidente di Amat Giuseppe Mistretta. Le parti hanno lavorato congiuntamente per trovare la quadra economica e amministrativa necessaria a blindare i fondi per l’ultimo trimestre dell’anno.

L’assessore Calabrò: “Lavoriamo per rendere la misura strutturale”

Soddisfazione è stata espressa da Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo, che ha sottolineato il valore sociale del rinnovo: “La proroga fino alla fine dell’anno è un segnale importante di continuità e di attenzione. Poter contare su trasporti agevolati significa dare uno strumento in più per muoversi, accedere ai servizi e partecipare alla vita della città. Abbiamo ritenuto fondamentale non interrompere questo percorso e l’obiettivo adesso è continuare a lavorare per rendere questa misura strutturale e definitiva”.

L’esponente della giunta Lagalla ha poi voluto rivolgere un ringraziamento all’azienda di trasporto: “Questo risultato è frutto del senso di responsabilità dimostrato da Amat. Ringrazio il presidente Giuseppe Mistretta e i vertici aziendali per aver condiviso fin da subito l’obiettivo di mantenere questa opportunità a disposizione di chi ne ha più bisogno”.