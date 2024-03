La polizia municipale ha identificato l'automobilista

Un uomo di 68 anni è stato travolto da un’auto mentre passeggiava con il cane. L’incidente si è verificato in via Gino Marinuzzi, traversa di corso Calatafimi. A investirlo un automobilista di 63 anni che si trovava al volante di una Lancia Y. Sull’episodio indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.

Il pedone attraversando la strada sulle strisce quando è stato investito dall’auto che lo ha scaraventato lontano dal punto in cui è avvenuto l’impatto. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme al 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso del Policlinico. Le condizioni del ferito sono gravi.

Gli agenti dell’Infortunistica intervenuti hanno identificato l’automobilista ed eseguito i rilievi secondo cui il pedone sarebbe stato investito sulle strisce o comunque in prossimità delle stesse. A confermarlo anche una traccia di sangue repertata a circa 4 metri dall’attraversamento, 6 metri prima del punto in cui è stata trovata la Lancia Y. I vigili hanno ascoltato diversi testimoni e richiesto l’acquisizione delle immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica e le responsabilità dell’automobilista.

Due incidenti in poche ore in via Roma

Poche settimane fa si verificarono due incidenti in poche ore nella centralissima via Roma. Nel primo una donna a bordo della sua bicicletta è stata investita da un’auto all’altezza del civico 72, mentre si muoveva verso piazza Giulio Cesare. L’episodio è avvenuto intorno alle 11. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo della sicurezza di un supermercato vicino. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora, la quale si trova attualmente in codice giallo all’ospedale Civico di Palermo.

Intorno alle 17.30 si è verificato un secondo incidente all’altezza di via Cantavespri, nei pressi di Palazzo Gangi. Qui infatti una moto ha tamponato una signora di circa 40 anni. La donna ha riportato una ferita alla gamba. Sul posto è intervenuto il personale della polizia di stato, il quale ha allertato i vigili urbani e i mezzi di soccorso. A ricostruire la dinamica sarà, come sempre in questi casi, il reparto d’infortunistica stradale della polizia municipale. A causa dell’incidente, il traffico in zona è andata in tilt. Code si sono infatti registrate in entrambe le direzioni. La situazione si è poi normalizzata in serata.