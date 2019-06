L'iniziativa

L’Italia del Merito premiata alla Camera dei Deputati di Roma. Tra le eccellenze tre giornalisti siciliani, che con impegno e determinazione nel proprio lavoro hanno contribuito al prestigio della categoria.

La cerimonia di conferimento del riconoscimento, si è svolta oggi nella Sala dei Gruppi del Parlamento Italiano alla presenza di oltre trecento ospiti.

L’evento, in collaborazione con le Istituzioni ed organizzato dall’ente di promozione Ager Mea, ha celebrato un patrimonio di eccellenza, competenza, innovazione, ricerca e sperimentazione, valori che rendono l’Italia famosa in tutto il mondo.

La sesta edizione dell’Italian Best Awards 2019, condotta da Manila Nazzaro e Marco Capretti, alla presenza di autorità Istituzionali, politiche, personalità pubbliche, dello spettacolo e della stampa, ha riconosciuto non solo l’eccellenza, ma anche l’Italia del Merito, quel patrimonio professionale ed umano che ha sempre contraddistinto il Paese.

Tra i riconoscimenti assegnati, nella Categoria Comunicazione e giornalismo: Roberto Gueli, Vice Direttore TGR Rai, premiato per la professionalità che ha sempre contraddistinto la sua prestigiosa;

“Ringrazio le Istituzioni e l’organizzazione per la capacità di promuovere il Made In Italy. Sono emozionato perché anche quest’attestazione di merito conferma la realizzazione di un sogno divenuto realtà. Da bambino giocavo a fare il giornalista, oggi da uomo esercito una professione che mi entusiasma come il primo giorno. Questo sia da esempio per i giovani: lavoro, sacrificio e determinazione possono contribuire a realizzare i vostri sogni. Il segreto è guardare al futuro con gli occhi di chi è consapevole che tutto può accadere”.

Salvatore Li Castri Vice Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per il costante impegno profuso a tutela della professione; “Dedico il premio all ordine dei giornalisti di Sicilia in particolar modo al Presidente Giulio Francese e a tutti i consiglieri che si impegnano ogni giorno in difesa della categoria in un momento molto delicato per il futuro della professione”

Katia La Rosa, giornalista, già autrice del progetto di ricerca Open 4.0 “Osservatorio per un Europa in Network”, per l’impegno che ha contraddistinto la sua carriera, brillante professionista che ha contribuito alla diffusione ed allo sviluppo della comunicazione Istituzionale in Italia e in Europa.

“Sono commossa per il riconoscimento ricevuto – ha dichiarato la Dott.ssa Katia La Rosa – per me rappresenta uno stimolo a proseguire con autonomia l’attività di informazione a garanzia della difesa dei diritti dei cittadini a essere correttamente informati. Dedico il premio a tutti quei colleghi, morti in nome della libertà d’informazione. Che la loro memoria rimanga scolpita nelle coscienze e che il loro sacrificio non sia stato vano. La libertà di informazione, come attesta la nostra Costituzione, è fondamento di democrazia”