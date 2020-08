I due palermitani all'ospedale Cervello

Sono tre i nuovi positivi a Palermo. Due giovani tornati da Malta si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Un terzo un turista belga asintomatico.

Avevano qualche sintomo e il tampone ha dato la conferma. I due sono in ospedale in osservazione. Anche in questo caso è stata eseguita la sanificazione del pronto soccorso come ormai da prassi.

Un altro turista belga è stato trovato positivo dopo un controllo. Adesso è stato accompagnato all’hotel Covid al San Paolo Palace in quarantena.

Sono gli ultimi tre casi dopo che ieri nel solo capoluogo siciliano erano stati trovati altri 17 positivi.

Numeri in aumento che creano una certa apprensione tra il personale sanitario.