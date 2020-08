Ecco il bollettino di oggi

Sono 50 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 72 le persone ricoverate ma restano 10 quelle che necessitano di cure in terpaia intensiva. L’incremento degli ospedalizzati è consistente anche oggi trattandosi di nove nuovi ricoveri

Nel complesso salgono a 1019 gli attuali positivi attivi nell’isola sfondando il tetto di mille, 947 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 11 guariti da registrare

Sono stati eseguiti 4072 tamponi che portano il totale a quasi 337.800. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

Sul fronte provinciale 16 i nuovi casi a Catania e provincia (7 dei quali correlati con l’estero, si tratta, cioè, di casi riscontrati su turisti sottoposti a tampone in aeroporto o di siciliani di rientro dall’estero o ancora contagiati da persone rientrate dall’estero; 7 a Messina e provincia e qui si registrano 5 casi del cluster sardo quindi persone provenienti dalla Sardegna o di rientro da quell’isola, 17 casi a Palermo 3 a Ragusa (2 correlati con il cluster maltese) e 7 a Siracusa.

Du alcuni di questi casi si era avuta notizia nell’arco della mattina. Sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa due ispicesi, ad esempio, che sono stati colpiti dal Covid19. “Le loro condizioni non sono gravi, hanno avuto dei sintomi e per precauzione sono stati trasferiti all’ospedale siracusano” aveva detto a BlogSicilia il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie. Per quanto concerne la situazione del Comune del Ragusano lo stesso capo dell’amministrazione di Ispica fornisce i dati: “I soggetti positivi in isolamento domiciliare sono 5, inoltre registriamo un ricoverato in terapia intensiva; una persona, non ispicese, domiciliato temporaneamente in territorio ispicese ai confini con Rosolini, ed i due ricoverati a Siracusa”.

Cinque giovani palermitani, poi, si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Tre avevano sintomi. Tutte e cinque sono risultati positivi al Covid19. Una di loro è incinta. I cinque sono ricoverati e tenuti in osservazione. Adesso si sta cercando di individuare tutte le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi.