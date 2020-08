E' accaduto questa notte

Nuovo incendio a Siracusa, le cui cause sono al vaglio degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno attaccato questa volta l’area di un ristorante, Villa Fanusa, in contrada Fanusa, alla periferia sud di Siracusa, usato anche come locale per ricevimenti. E’ stato necessario l’intervento dei pompieri per tentare di arginare l’azione del focolaio. Si sono vissuti momenti di grande apprensione perché il rogo è stato piuttosto violento e solo dopo oltre un’ora e mezzo di intervento la situazione è tornata alla normalità. Gli inquirenti si sono messi al lavoro per provare a risalire alle ragioni dell’incendio, che ha trovato terreno fertile nelle vegetazione, ma, per il momento, le forze dell’ordine non posso escludere nulla, nemmeno un’azione dolosa.

Ieri notte, un incendio ha divorato un fienile situato a Cassibile: sono intervenuti, pure in questo caso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa a seguito di una raffica di chiamate al centralino della caserma. Le fiamme hanno distrutto la struttura ed ora sulla vicenda ci sono le indagini dei carabinieri della stazione di Cassibile che, insieme ai pompieri, stanno provando a rintracciare degli elementi, un innesco o del liquido infiammabile, in grado di spiegare cosa è accaduto. Naturalmente, potrebbero essere state delle cause accidentali a sprigionare il fuoco, nulla è escluso ma i sospetti che qualcuno voleva dare un segnale al proprietario del fienile ci sono tutti.