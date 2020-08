Minorenni fermate con l’acquascooter, “sfrecciavano a forte velocità a Brucoli”

27/08/2020

I militari della Capitaneria di Porto di Augusta hanno fermato due giovani che sfrecciavano a forte velocità sul mare di Brucoli a bordo di un’acquascooter. Entrambe, sia la conducente che la passeggera, sono minorenni, prive di patente nautica, il cui possesso è obbligatorio per la conduzione delle moto d’acqua. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro mentre nei confronti del padre della conducente è stata emessa una sanzione amministrativa che prevede, quale misura ridotta, una somma pari a circa € 3.700, diminuita a circa € 2.600, se pagata entro 5 giorni dalla contestazione. “Si rammenta che secondo quanto prescritto -fanno sapere dal comando della Capitaneria di Porto di Augusta – dalla vigente Ordinanza di polizia marittima dettata in tema di sicurezza balneare, emanata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, entro 250 metri dalla costa, ed entro 150 metri dalla costa a picco, è fatto divieto di transito e di ormeggio. Inoltre, tra i 250 metri ed i 1000 metri di distanza dalla costa, e tra i 150 metri ed i 500 metri di distanza dalla costa a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in “dislocamento”, ovverosia non in “planata”, e comunque ad una velocità non superiore a 10 nodi. Si raccomanda sempre prudenza: il mare, tra i beni più preziosi che abbiamo, dev’essere fruito con rispetto e senso della misura, e non attraverso condotte che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli altri”

