Il vincitore si esibirà all’Ariston di Sanremo a giugno

I Tre Terzi accedono alla seconda fase del “Live Tour Sanremo Rock”, la 32sima edizione del SanremoRock, festival che ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali. Per la band palermitana l’appuntamento per la finale regionale di Palermo è il 3 aprile al Dorian. Il vincitore delle selezioni regionali approderà all’Ariston di Sanremo per le finali dal 4 al 6 giugno.

I Tre Terzi sono nati a Palermo nel 2009 e sono formati da Claudio Terzo (voce e chitarre) e Ferdinando Moncada (chitarre), Diego Tarantino (basso), con loro collaborano Emanuele Rinella e Ferdinando Piccoli (batteria).

Hanno già calcato decine di palchi in Sicilia e in Italia. Hanno anche condiviso il palco con Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown, Red Ronnie. Hanno partecipato alle finali “Fiat Music Tour” Al Teatro Ariston di Sanremo e alle selezioni per partecipare al Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma e hanno presentato il loro primo disco, dal titolo “Tre Terzi. Nel 2018 è uscito il secondo disco “Andata e Ritorno”.