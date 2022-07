Il primo cittadino ha commemorato i caduti

“Oggi celebriamo il ricordo di Paolo Borsellino e dei suoi agenti della scorta, ma anche quello di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia e servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita”. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla questa mattina ha preso partecipato alla caserma Lungaro, alla cerimonia di commemorazione dei caduti nel trentennale delle stragi dove, alla presenza delle massime cariche dello Stato, il capo della Polizia Lamberto Giannini ha deposto una corona d’alloro.

Il primo cittadino ha continuato ricordando anche Boris Giuliano, il capo della squadra mobile del quale proprio dopodomani ricorre l’anniversario della morte, avvenuta il 21 luglio del 1979 per mano mafiosa.

Lagalla “Battaglia per legalità prosegue con le nuove generazioni”

Roberto Lagalla ha proseguito: “Oggi siamo qui per testimoniare che, dopo quegli anni drammatici, a Palermo è iniziata una battaglia per la legalità che oggi prosegue nell’opera di sensibilizzazione delle giovani generazioni, grazie allo straordinario lavoro che, ogni giorno, i docenti svolgono nelle scuole siciliane. Un lavoro portato avanti con grande dedizione che ho avuto modo di apprezzare nei quattro anni e mezzo durante i quali ho guidato l’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale. A noi, rappresentanti delle istituzioni, spetta testimoniare, con il lavoro quotidiano svolto secondo giustizia, equità ed efficienza, l’adesione a questo messaggio di educazione civile”.

La messa in cattedrale

Poi il sindaco, ha partecipato alla messa officiata in cattedrale dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella ricorrenza della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi.

Incontro in via D’Amelio

Il sindaco si è recato in via D’Amelio per esprimere la sua vicinanza all’ iniziativa promossa dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani”.