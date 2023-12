Arriva la richiesta di rinvio a giudizio per l’avvocato Salvatore Sodaro, noto legale di Termini Imerese anche per via dei suoi trascorsi in politica, accusato di infedele patrocinio e tentata truffa.

La storia

L’udienza per decidere se celebrare il processo è stata fissata per il 24 gennaio davanti al gup Valeria Gioieli in seguito all’istanza presentata dal pubblico ministero Umberto Puiatti. Nel procedimento ci sono dieci persone offese, uomini e donne che avrebbero ricevuto una scorretta assistenza da parte dell’avvocato, specializzato in materie previdenziali, incaricato di occuparsi di cause e istanze relative a pratiche Inps e di invalidità, risarcimenti da parte del ministero della Salute.

La denuncia delle vittime

Le vittime, dopo avere scoperto di essere state ingannate, si sono rivolte ad altri professionisti, evitando che l’avvocato Sodaro procurasse a sé e ad altri un ingiusto profitto. In un’altra circostanza, al centro degli accertamenti ci sono anche una pratica per l’assegno destinato al nucleo familiare, un’altra per una pensione di invalidità. Un’ampia carrellata di vicende confluite nell’inchiesta adesso sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio e nella fissazione dell’udienza preliminare per il prossimo gennaio.

Salvatore Sodaro nel 2020 era stato assolto dai reato di falso materiale e di truffa in un procedimento nato dalla denuncia di un cliente che aveva chiesto di essere assistito nell’ambito di una controversia nata con l’azienda per la quale lavorava. Adesso la nuova inchiesta sul suo conto.

