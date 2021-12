L'affondo del capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro

“Agli atti parlamentari risposte del governo Musumeci dopo quasi 4 anni”.

Di Caro: “Ridicolo, fatti ampiamente superati, non ho voluto nemmeno ascoltare”.

“Musumeci è ormai in campagna elettorale”

“Meglio mai che tardi. È proprio il il caso di dirlo, il governo Musumeci riesce perfino a sovvertire la saggezza popolare dei proverbi”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro, che oggi, a sala d’Ercole, si è visto rispondere, dopo quasi 4 anni, a una interpellanza del febbraio 2018 sui piani del governo Musumeci per ostacolare la concessione di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi nell’area tra Gela e Licata”.

“Vergognosa lentezza”

“Vorremmo capire infatti che senso ha rispondere con vergognosa lentezza a problemi che sono stati ampiamente superati dai fatti. A questo punto meglio non ascoltarle nemmeno le risposte, visto che sono totalmente inutili. E il bello che all’epoca, nella mia interpellanza, chiedevo, illudendomi, una risposta urgente”.

Di Caro (M5S) “Ridicolo, non ho voluto nemmeno ascoltare”

“La carta su cui è stata scritta – commenta Di Caro – sì è quasi ingiallita per il tempo trascorso, la concessione è stata rilasciata, le opere realizzate. Manca poco e ci saranno pure le pompe di benzina pronte ad erogare il carburante. Non ho voluto nemmeno sentire la risposta, che suonava tanto di presa in giro. E lo stesso vale praticamente per tutte le risposte avute dai miei colleghi”.

Inutile fare le interrogazioni e le interpellanze

“Tenere l’aula aperta per dare risposte del genere – conclude Di Caro – è praticamente inutile, anzi, a dirla tutta, forse è inutile fare le interrogazioni e le interpellanze”.

“Specie – conclude Di Caro – se si considera che ora Musumeci e la sua giunta sono alle prese con un’attività più importante che dare risposte ai cittadini: la campagna elettorale”.