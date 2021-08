È la settima vittoria sulle ultime otto uscite

Sette successi nelle ultime otto uscite per Caronte Trebì

Esordio vincente per Borgogal nella prima corsa

Tra i gentleman, Zaffiro Gial condotto da Rosolino Lo Giudice si impone

Caronte Trebì fa il “botto”. Il cavallo della scuderia Super Fantastica, guidato da Giuseppe Porzio, vince in scioltezza l’ennesimo centrale all’Ippodromo della Favorita, primeggia su Clio e Criss Cross (quest’ultima a lungo la numero uno della piazza) e conferma un trend favorevole di prestazioni: sette successi nelle ultime otto uscite.

Il tempo al chilometro di Caronte Trebì – 1’13″2 – non è il record personale (lo scorso 19 giugno ha corso in 1’13” netti) ma denota una condizione super che ne fa il 3 anni al momento più in palla nelle corse della Favorita. Pollice all’insù anche per Clio, giunta seconda tra le mani di Luciano Mancuso, inanellando così il quarto piazzamento consecutivo. Criss Cross si deve accontentare di un onorevole terzo posto, “specchio” di una fase non proprio brillante.

Esordio vincente per Borgogal

Da segnalare alla prima gara l’affermazione di Borgogal, che in retta d’arrivo supera una stanca Bellissima Breed e tiene a distanza un’arrembante Bionda De Gleris. Per il driver Alessio Di Chiara un successo netto in 1’14″0.

Tra i gentleman, Zaffiro Gial è protagonista

Nella gara riservata ai gentleman, Rosolino Lo Giudice in sulky a Zaffiro Gial s’impone su Tayler di Pippo e Viele Liebe. Per l’allievo di Porzio jr una corsa all’esterno tutta cuore, risolta con uno sprint finale davvero notevole.

Di seguito i risultati completi delle sei corse disputate ieri:

Ordine d’arrivo 1 corsa * 5-6-4

1) BORGOGAL A. DI CHIARA 1.14.0

2) BIONDA DE GLERIS

3) BELLISSIMA BREED

Ordine d’arrivo 2 corsa * 9-3-5

1) DAYGIRL FONT G. LO VERDE 1.17.3

2) DULCE DE LECHE

3) DIXIE JET

Ordine d’arrivo 3 corsa * 3-5-8

1) CARONTE TREBI’ G.PORZIO JR 1.13.2

2) CLIO

3) CRISS CROSS

Ordine d’arrivo 4 corsa * 11-4-2

1) ZAFFIRO GIAL R. LO GIUDICE 1.16.9

2) TAYLER DI PIPPO

3) VIELE LIEBE

Ordine d’arrivo 5 corsa * 1-16-11

1) CADAVEZ G. VITALE 1.16.9

2) CHICO BUAQUE

3) CARINA PETU

Ordine d’arrivo 6 corsa * 7-6-5

3) ZONK DI GIRIFALCO A.BUZZITTA 1.14.8

2) ZAGATO

3) ALE D’EFFE

Le riunioni di settembre

Questa è stata l’ultima corsa di agosto. Le prossime corse all’impianto di viale del Fante si terranno per i giorni 1, 4, 21 e 28 di settembre.

Foto: Maria Luisa Ferraro