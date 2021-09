sul piatto 1,4 milioni per l'autostrada dei sogni

Accordo Comune-Autorità Portuale per il progetto del nuovo tunnel autostradale di Palermo

Bypasserà la città, collegando le due autostrade

Progetto monstre da 1,2 miliardi, promosso dai Cinquestelle

Tempi lunghissimi, ancora aspettiamo il Ponte Corleone e gli svincoli di via Perpignano.

La Giunta Comunale di Palermo ha approvato ieri “l’Accordo di Collaborazione ex Art.15 della Legge 241/1990 da stipulare tra l’Amministrazione Comunale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale” per il nuovo progetto del tunnel di Palermo, una sorta di “Passante autostradale di Palermo”, lungo 12 km, che attraverserà il Capoluogo per collegare le due autostrade per Catania e per Trapani, bypassando la Circonvallazione e collegandosi al Porto.

La delibera di Giunta

L’Ingegnere Capo Dario Di Gangi ha trasmesso la proposta alla Giunta Orlando per coinvolgere l’Autorità guidata da Pasqualino Monti per velocizzare lo Studio di Fattibilità, già finanziato dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) lo scorso gennaio. Il 12 gennaio 2021 infatti lo Stato ma messo sul piatto circa 1,4 milioni per lo Studio di fattibilità del nuovo tunnel autostradale, denominato nelle carte ufficiali con un nome inutilmente lungo: “Infrastruttura viaria di collegamento del Porto alla grande viabilità”. Forse un presagio dei lunghi anni necessari per vederlo realizzato? Chissà.

“Grazie ad un’azione di pressione – dichiarava il deputato pentastellato Adriano Varrica – siamo riusciti a recuperare questo milione e mezzo di euro di fondi ministeriali che il Comune non aveva richiesto. Queste risorse potevano essere destinate esclusivamente a studi di fattibilità di opere strategiche per la nostra città ed è per questo che la scelta è caduta sul collegamento tra Porto e Circonvallazione per il quale esisteva un protocollo d’intesa tra Comune, Autorità portuale, Provveditorato e ANAS. Grazie a questo passaggio saremo nelle condizioni di valutare più nel dettaglio costi e benefici di quest’opera potenzialmente rilevante”.

Progetto faraonico da 1,2 miliardi

C’era già una di massima redatta proprio dall’Autorità portuale di Palermo di concerto con Anas, Regione, Provveditorato alle opere pubbliche e Comune, ed esposta dal viceministro Giancarlo Cancelleri nel novembre 2019. Successivamente la Giunta Orlando ha chiesto i fondi. Il progetto complessivo ha un costo “monstre” di circa 1,2 miliardi di euro e prevede un percorso interamente “sottoterra e sottomare”, con gli imbocchi all’altezza dello svincolo di Villabate a Palermo e all’ospedale Cervello, con un collegamento all’hub portuale.

Ovviamente sarà necessaria anche l’analisi costi/benefici. I tempi stimati (dal via ai lavori) sarebbero di 5 anni. Una volta redatto lo studio di fattibilità, dopo l’eventuale ok all’analisi costi/benefici, occorrerà trovare le risorse per l’intera opera.

Serve un’alternativa alla Circonvallazione

Un tunnel che promette di rivoluzionare il traffico di Palermo, dando una boccata d’ossigeno al caos di viale Regione Siciliana. La Circonvallazione di Palermo, da anni pur avendo pronti nel cassetto progetti importanti e fondi, colleziona incompiute: tra queste il Raddoppio del Ponte Corleone e il sottopasso di via Perpignano (opere ex Cariboni coi fondi ex Agensud persi di nuovo e tornati allo Stato) e gli svincoli di Brancaccio (ex Demoter) attesi da oltre vent’anni.