Enti locali e associazioni avranno più tempo per richiedere i contributi da destinare a progetti rivolti al turismo esperienziale. Lo ha disposto l’assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata. Il termine era stato fissato inizialmente per l’8 maggio ma adesso, per presentare le domande, ci sarà un’ulteriore finestra temporale di 14 giorni che verrà calcolata a partire dalla data successiva alla pubblicazione del decreto di proroga sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il rinvio è stato deciso tenendo conto della necessità di avere più tempo a disposizione per presentare le istanze, richiesta da Anci e Confcommercio (rappresentanti degli enti interessati dall’avviso) e l’opportunità di favorire la massima partecipazione elevando, allo stesso tempo, la qualità delle proposte.

Il budget è di tre milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021-2027 e i finanziamenti potranno coprire fino al 90% dei costi.

L’avviso riguarda la selezione di progetti incentrati sul turismo esperienziale, accessibile e responsabile. Possono essere previsti, ad esempio, percorsi naturalistici e culturali, iniziative per una maggiore accessibilità e fruizione di itinerari come cammini, ippovie e piste ciclabili, che tengano conto di particolari tipologie di visitatori come famiglie, bikers, pet friendly e soggetti svantaggiati. In termini di sostenibilità, le proposte potranno anche riguardare offerte incentrate su marchi di qualità ed ecologici (come bandiere blu o verdi), coinvolgere aree con ridotta vocazione turistica e puntare su sistemi “leggeri” di trasporto.

Il decreto di proroga è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana